В Чехии ввели недельный отпуск для отцов после рождения ребенка
24 февраля 2017, 16:10
Депутаты приняли поправку к законодательству о введении недельного отпуска для отцов после рождения ребенка.
Депутаты чешского парламента приняли поправку к законодательству о введении недельного отпуска для отцов после рождения ребенка; как и у матерей, у отцов сохранится 70% их зарплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское ТВ.
"Молодые отцы могли бы воспользоваться недельным отпуском по уходу за ребенком в течение шести недель после его рождения, при этом, как и у матерей, сохраняется 70% их зарплаты. Целью поправки к закону является стремление мотивировать отцов к более активному участию в уходе за новорожденным", — сообщило ТВ.
Законопроект еще должен пройти обсуждение в верхней палате парламента, сенате, а потом поступит на подпись к президенту республики.
Фото: Lechimrebenka.ru
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