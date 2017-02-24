В Чехии ввели недельный отпуск для отцов после рождения ребенка

"Молодые отцы могли бы воспользоваться недельным отпуском по уходу за ребенком в течение шести недель после его рождения, при этом, как и у матерей, сохраняется 70% их зарплаты. Целью поправки к закону является стремление мотивировать отцов к более активному участию в уходе за новорожденным", — сообщило ТВ.





Законопроект еще должен пройти обсуждение в верхней палате парламента, сенате, а потом поступит на подпись к президенту республики.