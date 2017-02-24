В Алматы сгорел Mercedes, передает передает Zakon.kz









"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова через пять минут, в 13:59 часов. С места вызова информация подтвердилась: горение автомобиля марки Mercedes. Пожар локализован в 14:08 часов и ликвидирован в 14:12 часов. Площадь пожара составила 3 кв.м.", - сообщили в ДЧС.





Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о пожаре на пульт 101 поступило в 13:54 часов. Горел автомобиль Mercedes, припаркованный около дома №12 по ул. Кожамкулова (район пересечения Весновки и ул. Гоголя).