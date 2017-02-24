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В Алматы сгорел Mercedes

24 февраля 2017, 16:11

Пострадавших нет.


В Алматы сгорел Mercedes, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о пожаре на пульт 101 поступило в 13:54 часов. Горел автомобиль Mercedes, припаркованный около дома №12 по ул. Кожамкулова (район пересечения Весновки и ул. Гоголя).

"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова через пять минут, в 13:59 часов. С места вызова информация подтвердилась: горение автомобиля марки Mercedes. Пожар локализован в 14:08 часов и ликвидирован в 14:12 часов. Площадь пожара составила 3 кв.м.", - сообщили в ДЧС.



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