В Казахстане женщин на госслужбе стало больше
24 февраля 2017, 16:11
Количество женщин увеличилось на 0,5% в сравнении с прошлым годом.
За последние три года наблюдается увеличение количества женщин на государственной службе с 54% до 56%.
Об этом рассказала на брифинге в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции руководитель управления анализа и мониторинга департамента госслужбы Нургуль Жанназарова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом, отметила она, количество женщин, занимающих политические должности в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличено на 1%, а в 2016 году в сравнении на 0,4%, то есть в 2014 году количество женщин-политиков составило 34 человека, в 2015 году – 39, в 2016 году - 43.
В настоящее время на государственной службе работает 51 151 женщина, что составляет 55,5% от фактической численности госслужащих, тем самым количество женщин увеличилось на 0,5% в сравнении с прошлым годом.
Фото: new-retail.ru
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