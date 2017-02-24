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Акорда: Всенародное обсуждение поправок в Конституцию подходит к концу

24 февраля 2017, 16:05

В адрес Рабочей группы поступило порядка трех тысяч обращений.


В Акорде состоялось заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На этой неделе завершается срок всенародного обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

В ходе заседания отмечался высокий уровень интереса в обществе к инициированной Главой государства конституционной реформе. В адрес Рабочей группы поступило порядка трех тысяч обращений с предложениями по усилению роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, совершенствованию деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности.

Данные предложения затрагивают как конституционные полномочия Главы государства, так и полномочия, установленные законами страны. Члены рабочей группы обобщают, внимательно рассматривают все поступающие предложения. К этой работе привлекаются отечественные и зарубежные эксперты, соответствующие государственные органы.

По итогам всенародного обсуждения проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет доработан и представлен Главе государства.

Фото: kazpravda.kz

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