Акорда: Всенародное обсуждение поправок в Конституцию подходит к концу

В адрес Рабочей группы поступило порядка трех тысяч обращений.

В Акорде состоялось заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





На этой неделе завершается срок всенародного обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».





В ходе заседания отмечался высокий уровень интереса в обществе к инициированной Главой государства конституционной реформе. В адрес Рабочей группы поступило порядка трех тысяч обращений с предложениями по усилению роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, совершенствованию деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности.





Данные предложения затрагивают как конституционные полномочия Главы государства, так и полномочия, установленные законами страны. Члены рабочей группы обобщают, внимательно рассматривают все поступающие предложения. К этой работе привлекаются отечественные и зарубежные эксперты, соответствующие государственные органы.





По итогам всенародного обсуждения проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет доработан и представлен Главе государства.



