Акорда: Всенародное обсуждение поправок в Конституцию подходит к концу
24 февраля 2017, 16:05
В адрес Рабочей группы поступило порядка трех тысяч обращений.
В Акорде состоялось заседание Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На этой неделе завершается срок всенародного обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
В ходе заседания отмечался высокий уровень интереса в обществе к инициированной Главой государства конституционной реформе. В адрес Рабочей группы поступило порядка трех тысяч обращений с предложениями по усилению роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, совершенствованию деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности.
Данные предложения затрагивают как конституционные полномочия Главы государства, так и полномочия, установленные законами страны. Члены рабочей группы обобщают, внимательно рассматривают все поступающие предложения. К этой работе привлекаются отечественные и зарубежные эксперты, соответствующие государственные органы.
По итогам всенародного обсуждения проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет доработан и представлен Главе государства.
Фото: kazpravda.kz
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