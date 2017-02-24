Дарига Назарбаева не поддерживает идею однопалатного парламента

Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева не видит необходимости в изменениях в системе казахстанского парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я не поддерживаю эту идею. С большим уважением отношусь к Азату Перуашеву (прим. - депутат Мажилиса Парламента РК). Но я считаю, что система двухпалатного парламента уже имеет свою позитивную историю и она многократно доказала свою состоятельность», - сказала она журналистам в кулуарах Сената.

«К тому же в любой политической системе есть механизмы, которые направлены на то, чтобы балансировать интересы, сделать систему гибкой и устойчивой, потому что устойчивость как раз заключается в гибкости», - добавила она.

По ее словам, по законодательной ветви власти такой баланс на сегодня, благодаря двухпалатной системе, создан.

«Конечно, вопрос интересный для обсуждения. Но насколько мы знаем, в большинстве развитых стран от системы двухпалатного парламента не отказались. Они существуют уже столетиями», - заключила Дарига Назарбаева.

Ксения Давыдова