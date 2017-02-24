Сдай на утилизацию старый автомобиль и получи сертификат на приобретение новой машины

Сдать на утилизацию старый автомобиль и получить взамен от 48 до 150 тысяч тенге или сертификат на приобретение новой машины отечественного производства. Эта идея заложена в «Программу по стимулированию сдачи на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортных средств», запущенную в Казахстане в ноябре 2016 года. Выдача сертификатов на приобретение новых авто планируется со второго квартала 2017 года. Таким образом Министерство энергетики РК планирует утилизировать до конца текущего года более 20 тысяч автомобилей.

В числе ответственных за реализацию программы, согласно постановлению Правительства РК, указывается компания ТОО «Оператор РОП». На сайте которой среди прочего озвучено, что «в функцию Оператора входит: организация сбора, транспортировка, переработка, обезвреживание, использование и (или) утилизация отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров)...»

Подобных мер в Казахстане ждали давно. Ведь год от года количество транспортных средств в республике возрастает. Как растет и число автомобилей, подлежащих утилизации. Принесло ли это нововведение какие-либо предварительные результаты, официально пока не сообщается. Однако пионеры, рискнувшие в числе первых опробовать на собственном опыте долгожданную госпрограмму, уже есть. На Первый канал Евразия обратились граждане, пожелавшие сдать на утилизацию свои автомобили.

Оказалось, владельцев машин на этом пути подстерегают немалые трудности. С чем вы можете столкнуться, решив законным путем избавиться от вышедших из строя авто, во всех подробностях расскажет программа «Аналитика «на Первом канале Евразия в это воскресенье 26 февраля, в 20.00.