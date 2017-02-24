Мы положили контракт Головкину на стол - Альварес

Недавно Оскар Де Ла Хойя пояснил, что гонорар, который они предложили казахстанцам, был комплексным.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 KO) заявил, что готов подписать контракт на бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) в тот же день, как тот даст свое согласие на поединок, передают передают Vesti.kz





"Бой был ему предложен. Мы положили контракт на стол Головкину, и теперь дело за ним. Мы готовы подписать соглашение в тот же день, когда он даст свое согласие. Если же контракт до сих пор не подписан, значит, он этого не хочет", - цитирует Альвареса boxingscene.com.





Напомним, команды Головкина и Альвареса ведут переговоры с прошлого года, но не могут согласовать финансовые условия сделки. Сообщалось, что промоутеры "Канело" предложили казахстанцу за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой (15 миллионов долларов), но команда Головкина рассчитывает получить процент от общего дохода с боя и даже предложила разделить его пополам.





Недавно Оскар Де Ла Хойя пояснил, что гонорар, который они предложили казахстанцам, был комплексным. Кроме того, Де Ла Хойя отметил, что судьба боя теперь зависит от команды GGG. При этом промоутер подчеркнул, что для начала необходимо дождаться результата майского боя "Канело" против Хулио Сезара Чавеса-младшего.





Добавим, что бой Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке, а бой Альварес - Чавес пройдет в Лас-Вегасе 6 мая.