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Верховный суд примет нормативное постановление по трудовому законодательству

24 февраля 2017, 16:43

В Астане обсудили вопросы применения норм нового Трудового кодекса.


Прошедший на базе суда города Астаны круглый стол «О вопросах применения норм Трудового кодекса в новой редакции при разрешении трудовых споров» состоялся по инициативе Верховного Суда и Федерации профсоюзов Казахстана.

В мероприятии приняли участие судьи Верховного и местных судов, представители Мажилиса Парламента, Генеральной прокуратуры, Республиканской коллегии адвокатов, министерств труда и социальной защиты населения, внутренних дел, а также Федерации профсоюзов Казахстана и научных организаций.

Целью круглого стола является обсуждение проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике по новеллам трудового законодательства и выработка соответствующих предложений. Указанная тема актуальна в рамках реализации Плана нации и Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в части внедрения лучших практик и рекомендаций ОЭСР.

- Трудовой кодекс в новой редакции был принят в рамках реализации 83-го шага Плана Нации, - отметил и.о. председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нұржан Қайыпжан. – С 1 января 2016 года трудовое законодательство базируется на новой модели, основанной на балансе интересов работодателей и работников, соответствующей стандартам ОЭСР.

В этом году Верховный Суд планирует принять новое нормативное постановление по применению трудового законодательства с тем, чтобы актуализировать и внедрить в судебную практику новые правовые институты.

Также участники обсудили вопросы применения новелл трудового законодательства и высказали предложения по его совершенствованию.

Фото highlevel.kz


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