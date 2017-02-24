Банду грабителей поймали в Астане

Таким образом любители легких денег «зарабатывали» себе на развлечения и дорогую одежду.

Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Антиграбеж» задержана преступная группа, которая занималась грабежами на территории столицы, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.





В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых в возрасте 22, 26 лет, жители Кызылординской и Акмолинской областей. Злоумышленники искали жертв в торговых домах, магазинах, в тот момент, когда они оплачивали покупки, а также их внимание привлекали дорогие телефоны.





Так, один из подозреваемых, заметив у несовершеннолетнего в магазине дорогой телефон, преследуя его до дома, забрал мобильный гаджет стоимостью около 200 тысяч тенге.





Кроме того, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель города. Около 23.00 часов на пересечении улиц Республики-Иманова трое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у него iPhone.





Также у 42-летней жительницы Астаны злоумышленники открыто похитили сумку с деньгами. Увидев деньги в кошелке, когда женщина расплачивалась в магазине, выследили ее до подъезда, и там отобрали сумку.





Таким образом любители легких денег «зарабатывали» себе на развлечения и дорогую одежду.





В настоящее время проводится досудебное расследования по статье 191 ч.2 «Грабеж» Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС ДВД г.Астаны.





Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.