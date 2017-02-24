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Банду грабителей поймали в Астане

24 февраля 2017, 16:50

Таким образом любители легких денег «зарабатывали» себе на развлечения и дорогую одежду.


Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Антиграбеж» задержана преступная группа, которая занималась грабежами на территории столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых в возрасте 22, 26 лет, жители Кызылординской и Акмолинской областей. Злоумышленники искали жертв в торговых домах, магазинах, в тот момент, когда они оплачивали покупки, а также их внимание привлекали дорогие телефоны.

Так, один из подозреваемых, заметив у несовершеннолетнего в магазине дорогой телефон, преследуя его до дома, забрал мобильный гаджет стоимостью около 200 тысяч тенге.

Кроме того, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель города. Около 23.00 часов на пересечении улиц Республики-Иманова трое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у него iPhone.

Также у 42-летней жительницы Астаны злоумышленники открыто похитили сумку с деньгами. Увидев деньги в кошелке, когда женщина расплачивалась в магазине, выследили ее до подъезда, и там отобрали сумку.

Таким образом любители легких денег «зарабатывали» себе на развлечения и дорогую одежду.

В настоящее время проводится досудебное расследования по статье 191 ч.2 «Грабеж» Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС ДВД г.Астаны.

Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

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