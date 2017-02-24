Законодательно решить проблему некачественных вакцин намерен Минсельхоз
24 февраля 2017, 16:57
В стране не отрегулирован механизм отзыва лицензии у производителя ветпрепаратов.
В Казахстане вносятся поправки в законодательство для отзыва лицензий на производство вакцин.
Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов в ходе встречи с членами комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий по вопросу ветеринарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, одной из причин производства некачественных вакцин является их поставка в сжатые сроки. Так, по результатам конкурса, который объявляет министерство, производитель обязывался поставить вакцину в течение 15 дней со дня заключения договора, но это не позволяло соблюдать технологию производства. Для этого потребуется, как минимум, два с половиной месяца. Для решения этой проблемы изменена конкурсная документация, принято решение о начале ежегодных конкурсных процедур не позднее первой декады января, а ранее они проводились в апреле.
«В августе прошлого года для проверки качества вакцин против сибирской язвы мы направили образцы данных вакцин в лаборатории Украины и Эфиопии. Результаты были таковы, что в октябре прошлого года материалы были переданы в правоохранительные органы, сегодня по ним проводятся следственные мероприятия», - сообщил он.
Вице-министр также отметил, что в законодательстве не отрегулирован механизм отзыва лицензии у производителя ветпрепаратов. На данный момент лицензии являются бессрочными, без ограничения срока действия, и не оговорены основания для их отзыва или лишения. В этой связи в законодательство вносятся изменения, предусматривающие соответствующие основания.
Фото: zn.ua
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