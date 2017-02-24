Ксения Собчак откровенно рассказала о том, как появился на свет ее сын
24 февраля 2017, 16:59
«Я рожала естественным образом, но, честно говоря, прокляла все на свете!», - рассказала она.
Ксения Собчак откровенно рассказала о том, как появился на свет ее сын, пишет "Комсомольская правда".
В прямом эфире в Инстаграме она рассказала о сыне.
- Мне кажется, что это совсем такая личная история... Сын меня очень радует. Мы с Максимом очень счастливые родители. Замечательный парень у нас растёт, такой прям крепыш. И даже на два дня уехать от него в командировку очень тяжело. Я все время стараюсь, чтобы он был со мной. Я рожала естественным образом. Но, честно говоря, прокляла все на свете. Как-то очень было тяжело. Такая была легкая беременность и очень тяжёлые роды. Но, я сразу сказала врачам - ребят, если я буду орать, что, мол, давайте мне кесарево, вы мне не делайте. Но, хорошо, что эта боль быстро забывается. И потом, я очень рада, что это сделала сама. Я читала много литературы на эту тему. И верю в то, что ребёнок должен пройти все эти родовые пути, потому что это очень важный момент в борьбе за жизнь. Плюс психологи говорят о том, что дети, которые родились естественным путём, более выносливые и стрессоустойчивые. Ребёнок, когда появляется на свет, испытывает не меньшую боль, чем женщина. И вот этот стресс, когда у него сжимается голова, кости во время "прохода" через родовые пути, особенно через узкие кости таза... Для него это тяжелое испытание. И когда он это проходит, то становится более живучим и жизнестойким. Мне кажется, это очень важный момент, ради которого стоит и пострадать, в кои-то веки подумать не о себе.
Напомним, что Ксения стала мамой 18-го ноября 2016-го года. Отцом стал ее супруг, актер Максим Виторган. Малыша назвали Платоном.
Фото: poliksal.ru
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