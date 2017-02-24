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Судьи озабочены совершенствованием закона о миграции населения и выдворении иностранцев

24 февраля 2017, 17:00

В Верховном Суде состоялся круглый стол «О выдворении иностранцев за пределы Республики Казахстан».


В мероприятии приняли участие судьи Верховного и местных судов, член научно-консультативного совета при Верховном Суде, судья Верховного Суда в отставке Р. Юрченко, представители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств внутренних дел и юстиции, а также Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

Цель круглого стола - выявление проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, а также обсуждение вопросов о внесении изменений в ряд законодательных актов.

Как отметил и.о. председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нұржан Қайыпжан, актуальность темы круглого стола и необходимость в современном мире противостоять угрозе терроризма, в том числе путем совершенствования миграционного законодательства и правильного его применения. Эти меры способствуют повышению инвестиционной и туристской привлекательности нашей страны.

Отмечено о проведении Верховным Судом обобщения судебной практики о выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан, а также обобщение судебной практики по административным делам, связанным с нарушением миграционного законодательства, в которых была сформирована позиция Верховного Суда по применению положений миграционного законодательства.

Судья Верховного Суда Альфия Савинова рассказала, что Казахстан ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и другие международные договоры. Поэтому рассмотрение заявлений о выдворении иностранцев, находящихся на территории Республики Казахстан на законных основаниях, не должно быть формальным, суды должны учитывать положения Конституции РК и ратифицированных международных договоров, согласно которым каждый человек при осуществлении своих прав и свобод должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом, необходимым для обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц, для охраны государственной (национальной) безопасности, территориальной целостности, публичного (общественного) порядка, предотвращения преступлений, защиты здоровья или нравственности населения.

Участники круглого стола высказали предложения по совершенствованию законодательства в области миграции населения и выработке единых подходов при решении вопроса о выдворении иностранцев за пределы Республики Казахстан.


Фото liter.kz


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