В Алматы на глазах у равнодушных прохожих украли девушку

Видео похищения девушки опубликовал в YouTube Раиф Насыров,

По словам автора видео, инцидент произошел сегодня утром на пересечении улиц Берегового и Шаляпина. На кадрах видно, как несколько молодых людей пытаются затолкать девушку в Toyota Camry. Через некоторое время им это удается, и они увозят девушку в неизвестном направлении. Из салона авто слышны крики. Отметим, что проезжающие мимо водители не помогли девушке.





В алматинской полиции прокомментировали инцидент.





«Как только поступил вызов на 102, был сориентирован личный состав на задержание машины. Данные автомашины были установлены, оперативным путем был установлен адрес владельца. Это был ее бывший молодой человек. В итоге родные девушки отказались от претензий, пострадавшая уже вернулась домой. Все обошлось. Вопрос был решен в течение 1-1,5 часов», — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.