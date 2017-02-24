Агент Балотелли пообещал отрезать клиенту язык

По информации издания, главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что сигналы, поступающие от Балотелли, нельзя назвать «положительными» с точки зрения перспектив игрока в национальной команде.

Мино Райола, агент нападающего французской «Ниццы» Марио Балотелли, пообещал отрезать своему клиенту язык после удаления в матче с «Лорьяном». Слова Райолы приводит Football Italia.





«У меня есть решение. Я просто отрежу ему язык, в таком случае не будет больше никаких оправданий», — заявил агент.





На 68-й минуте встречи 26-го тура французского чемпионата с «Лорьяном», состоявшейся 18 февраля, Балотелли обругал арбитра, за что получил прямую красную карточку. Это удаление стало для итальянца третьим в нынешнем сезоне. Он получил двухматчевую дисквалификацию: один он точно пропустит, от второго отстранен условно, пишет Лента.ру





По информации издания, главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что сигналы, поступающие от Балотелли, нельзя назвать «положительными» с точки зрения перспектив игрока в национальной команде.





26-летний нападающий стал игроком «Ниццы» летом 2016 года. До этого он защищал цвета «Интера», «Милана», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Балотелли стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года вместе со сборной Италии.



