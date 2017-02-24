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США подписали договор участия в ЭКСПО-2017

24 февраля 2017, 17:12

За годы независимости у Казахстана с США сложились дружеские отношения.


24 февраля Председатель Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов и Чрезвычайный и полномочный посол США в Республике Казахстан Джордж А. Кролл подписали Договор участия Соединенных штатов в ЭКСПО-2017, передает Zakon.kz со ссылкой на департамент по связям с общественностью нацкомпании.

«Участие США для нас важно тем, что это ведущая экономика мира и один из главных игроков на глобальном рынке энергетики», - сказал во время встречи с американской делегацией Ахметжан Есимов.

За годы независимости у Казахстана с США сложились дружеские отношения на основе взаимовыгодного партнерства и высокого доверия.



«Мы долго ждали этот момент, и я очень рад этому событию. Казахстан является для нас стратегическим партнером в регионе, и мы не могли обойти это событие стороной. Кроме того, тема ЭКСПО «Энергия будущего» имеет огромные перспективы как для Казахстана, так и для США», - подчеркнул Джордж Кролл.

Стоит отметить, что США одни из мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. В прошлом году мощность введённых в действие солнечных электростанций в штатах возросла на 95% и составила 14,5 гигаватт.

Кроме того, крупнейшие американские компании делают ставку на зеленые технологии. США представит свой богатый опыт и передовые разработки в области возобновляемых источников энергии и зеленых технологий. Договор о спонсорстве уже подписала компания «Дженерал Электрик».

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