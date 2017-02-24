В Индии задержали главу компании, обещавшей смартфоны за $4

Компания обещала поставить около 2,5 миллионов смартфонов к 30 июню 2016 года, но в июле отчиталась о поставках первой партии лишь в 5 тысяч аппаратов, пообещав поставить еще 65 тысяч.

Полиция индийского города Газиабад задержала по делу о мошенничестве основателя компании Ringing Bells Мохита Гоэля, которая обещала поставлять смартфоны стоимостью около 4 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.





Компания Ringing Bells привлекла к себе внимание в феврале 2016 года, когда объявила, что будет производить смартфоны стоимостью всего 4 доллара. На момент запуска проекта Ringing Bells 4 доллара равнялись 251 рупии, поэтому смартфон получил название Freedom 251. Компания в феврале начала принимать заявки на приобретение смартфонов, получив 70 миллионов заказов.





Компания обещала поставить около 2,5 миллионов смартфонов к 30 июню 2016 года, но в июле отчиталась о поставках первой партии лишь в 5 тысяч аппаратов, пообещав поставить еще 65 тысяч. С тех пор компания не отчитывалась о поставках телефонов, которые по сути были готовыми телефонами тайваньского производителя с брендом Freedom 251. Более того, компания перестала предлагать Freedom 251 к продаже, реализуя другие, более дорогие смартфоны, другую электротехнику.





Проект Ringing Bells вызывал скепсис как пользователей и специалистов, так и властей Индии, однако серьезных юридических мер в отношении компании не принималось до четверга, 23 февраля, когда полиция Газиабада задержала Мохита Гоэля, основателя компании. Задержание было сделано по жалобе газиабадской компании Ayam Enterprises, которая выступала дистрибьютором Freedom 251.





Ayam Enterprises заплатила Ringing Bells 3 миллиона рупий (45 тысяч долларов по текущему курсу) за партию Freedom 251, но получила смартфонов только на 800 тысяч. Посчитав, что продукция не соответствует стандартам качества, Ayam Enterprises вернула их поставщику. Получить назад от Ringing Bells удалось лишь 1,4 миллиона в виде другой продукции Ringing Bells и денег. В Ayam Enterprises заключили, что таким образом им был нанесен ущерб в 1,6 миллиона рупий (24 тысячи долларов по текущему курсу).





Кроме Мохита Гоэля, который по некоторой информации уже не работает в Ringing Bells, в жалобе Ayam Enterprises упоминаются и другие руководители компании — всего четыре человека. Полиция работает над их задержанием, заявил агентству представитель полиции Газиабада Салман Тадж Патил.



