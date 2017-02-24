Прокуратура Алматы: Жанболат Мамай не подвергался давлению в СИЗО
24 февраля 2017, 17:21
Арестованный отказался от прохождения медицинской экспертизы.
Прокуратурой города Алматы совместно с КУИС МВД проведена проверка обращения адвоката Ж.Балгабаевой и распространяемой в СМИ информации об оказании давления и угрозе жизни следственно-арестованному Жанболату Мамаю, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о жестоком обращении с журналистом Жанболатом Мамаем в следственном изоляторе Алматы. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК. В беседе с Жанболатом якобы выяснилось, что он подвергся психологическому и физическому давлению со стороны лиц, находившихся с ним в одной камере, которые имели ранее неоднократную судимость.
В прокуратуре города опровергают эту информацию.
"При опросе Ж.Мамай устно и письменно пояснил, что не имеет претензий к администрации следственного изолятора и другим арестованным, содержащимся с ним в камере. Медицинским работником СИЗО зафиксировано отсутствие каких-либо телесных повреждений на теле Ж.Мамая. Арестованный сам отказался от прохождения медицинской экспертизы. Таким образом, факты угроз жизни Ж.Мамаю и оказания на него давления не нашли своего подтверждения. Для снижения ажиотажа вокруг данной ситуации Мамай переведен в другую общую камеру следственного изолятора", - говорится в распространенном сегодня сообщении.
Как сообщалось ранее, 11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест главного редактора газеты "Трибуна" Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка "БТА" Мухтаром Аблязовым. По заявлению антикоррупционного ведомства, Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна". Перед арестом Жанболат сделал публичное заявление, в котором отрицал свою вину в предъявленных обвинениях.
Фото: rferl.org
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846011-cf46d9c82f49f76db4a90db5c6223513
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...