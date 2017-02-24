Прокуратура Алматы: Жанболат Мамай не подвергался давлению в СИЗО

Прокуратурой города Алматы совместно с КУИС МВД проведена проверка обращения адвоката Ж.Балгабаевой и распространяемой в СМИ информации об оказании давления и угрозе жизни следственно-арестованному Жанболату Мамаю , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС.





Напомним, накануне в СМИ появилась информация о жестоком обращении с журналистом Жанболатом Мамаем в следственном изоляторе Алматы. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РК. В беседе с Жанболатом якобы выяснилось, что он подвергся психологическому и физическому давлению со стороны лиц, находившихся с ним в одной камере, которые имели ранее неоднократную судимость.





В прокуратуре города опровергают эту информацию.





"При опросе Ж.Мамай устно и письменно пояснил, что не имеет претензий к администрации следственного изолятора и другим арестованным, содержащимся с ним в камере. Медицинским работником СИЗО зафиксировано отсутствие каких-либо телесных повреждений на теле Ж.Мамая. Арестованный сам отказался от прохождения медицинской экспертизы. Таким образом, факты угроз жизни Ж.Мамаю и оказания на него давления не нашли своего подтверждения. Для снижения ажиотажа вокруг данной ситуации Мамай переведен в другую общую камеру следственного изолятора", - говорится в распространенном сегодня сообщении.





Как сообщалось ранее, 11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест главного редактора газеты "Трибуна" Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка "БТА" Мухтаром Аблязовым. По заявлению антикоррупционного ведомства, Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна". Перед арестом Жанболат сделал публичное заявление, в котором отрицал свою вину в предъявленных обвинениях.



