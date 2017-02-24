Летевший в Индонезию самолет вернулся в Китай из-за незакрытых дверей

Самолет, следовавший из китайского Гуанчжоу на индонезийский остров Бали, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, когда экипаж обнаружил, что одна из дверей лайнера не была до конца закрыта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.





Инцидент произошел в четверг. На борту лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились 192 человека. Экипаж обнаружил, что одна из дверей в передней части салона не была плотно закрыта, через полтора часа после взлета.





"Система не зафиксировала этого перед началом полета, но когда самолет поднялся в воздух, это обнаружили", — заявил агентству официальный представитель авиакомпании.





В результате инцидента никто не пострадал. После посадки специалисты провели осмотр судна, через 30 минут оно вновь поднялось в воздух, однако 20 пассажиров отказались продолжить полет.





По данным агентства, это уже не первый случай неполадок на самолетах авиакомпании. С 2008 года произошло еще три инцидента, в результате которых самолеты компании были повреждены.



