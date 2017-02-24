СМИ: Абрамович намерен продать часть акций ФК "Челси" китайским инвесторам

Председатель клуба Брюс Бак уже провел два раунда переговоров с представителями компании

Российский владелец английского "Челси" Роман Абрамович заинтересован в продаже части акций футбольного клуба китайской инвестиционной компании HNA Group. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.





Издание отмечает, что председатель клуба Брюс Бак уже провел два раунда переговоров с представителями компании. Речь идет о покупке у Абрамовича 20% акций клуба, сумма потенциальной сделки может составить около £240 млн. По информации газеты, российский бизнесмен намерен пойти на этот шаг, чтобы пустить полученные от продажи средства на реконструкцию домашнего стадиона клуба "Стэмфорд Бридж", а также на усиление команды, пишет ТАСС





Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за £140 млн у предпринимателя Кена Бейтса. После приобретения клуба Абрамовичем у "Челси" начался самый успешный период в истории, он четыре раза выиграл чемпионат Англии, пять - Кубок страны, три - Кубок лиги, два - Суперкубок страны. Также после покупки клуба российским миллиардером "Челси" впервые выиграл Лигу чемпионов, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

В текущем сезоне клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 60 очков после 25 встреч.





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