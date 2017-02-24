Французские поклонники Барака Обамы хотят видеть его кандидатом в президенты страны
24 февраля 2017, 17:50
На парижских улицах появились плакаты с фотографией Обамы.
Французские поклонники Барака Обамы запустили кампанию в поддержку выдвижения бывшего президента США кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут весной этого года, передает NEWSru.com.
Как сообщает ABC News, на парижских улицах появились плакаты с фотографией Обамы и призывом перейти на сайт obama2017.fr и подписать петицию в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты Франции.
"Он имеет лучшее в мире резюме для этой работы", - утверждают авторы сайта. Также, по их мнению, Обама может стать своего рода противоядием от популярности французских партий правого толка.
"В то время как Франция близка к массовому голосованию за ультраправых, мы еще можем преподать миру урок демократии, избрав президентом иностранца", - говорится на сайте кампании.
Bon on a une chance de s'en tirer 👍🏼@BarackObama@le_Parisien#obama17#Presidentielle2017pic.twitter.com/tv1od1iw55— Sacha M (@SachaMProd) 23 февраля 2017 г.
Представитель общественной группы сообщил ABC News, что идея выдвижения Обамы на пост президента Франции пришла к его французским поклонникам за два месяца до окончания его второго президентского срока в США."Мы мечтали о возможности проголосовать за кого-то, кого мы действительно уважаем, за того, кто сможет привести нас к светлому будущему", - заявил он.Cтоит отметить, что надежды поклонников Обамы во Франции вряд ли могут осуществиться, поскольку президентом Франции может быть избран только гражданин страны.
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