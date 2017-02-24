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Французские поклонники Барака Обамы хотят видеть его кандидатом в президенты страны

24 февраля 2017, 17:50

На парижских улицах появились плакаты с фотографией Обамы.


Французские поклонники Барака Обамы запустили кампанию в поддержку выдвижения бывшего президента США кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут весной этого года, передает NEWSru.com.

Как сообщает ABC News, на парижских улицах появились плакаты с фотографией Обамы и призывом перейти на сайт obama2017.fr и подписать петицию в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты Франции.

"Он имеет лучшее в мире резюме для этой работы", - утверждают авторы сайта. Также, по их мнению, Обама может стать своего рода противоядием от популярности французских партий правого толка.

"В то время как Франция близка к массовому голосованию за ультраправых, мы еще можем преподать миру урок демократии, избрав президентом иностранца", - говорится на сайте кампании.



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