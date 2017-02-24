Французские поклонники Барака Обамы хотят видеть его кандидатом в президенты страны

Французские поклонники Барака Обамы запустили кампанию в поддержку выдвижения бывшего президента США кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут весной этого года , передает , передает NEWSru.com





Как сообщает ABC News, на парижских улицах появились плакаты с фотографией Обамы и призывом перейти на сайт obama2017.fr и подписать петицию в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты Франции.





"Он имеет лучшее в мире резюме для этой работы", - утверждают авторы сайта. Также, по их мнению, Обама может стать своего рода противоядием от популярности французских партий правого толка.





"В то время как Франция близка к массовому голосованию за ультраправых, мы еще можем преподать миру урок демократии, избрав президентом иностранца", - говорится на сайте кампании.











