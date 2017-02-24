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Горздрав: Каждый 9-й казахстанец рождается в Алматы

24 февраля 2017, 17:50

По данным управления здравоохранения города, население мегаполиса в 2016 году превысило 1,6 млн человек.


Каждый 9-й младенец страны рождается в родильных домах Алматы. Такие данные были озвучены на расширенном заседании итоговой коллегии управления здравоохранения Алматы, сообщает МИА «Казинформ».

По данным управления здравоохранения города, население мегаполиса в 2016 году превысило 1,6 млн человек. В прошлом году родилось более 43-х тысяч младенцев, из них: 5 - тройняшек, 532 - близнеца. Примечательно, что в роддомах Алматы за сутки более 100 матерей прижимают к груди своих новорожденных младенцев.

Кроме того, руководитель управления здравоохранения Алматы Валихан Ахметов отметил, что в стране большую часть высшей, профессиональной специализированной медицинской помощи оказывают врачи Алматы. Медики продолжают осваивать высокотехнологичные методики в лечении, хирургии, транспланталогии.

Фото: Molomo.Ru


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