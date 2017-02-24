Какие знаки зодиака чаще попадают в неприятности

Астрология как наука интересует не только астрологов, но и страховщиков. Аналитики выявили связь между знаком зодиака застрахованного и шансом получить травму и обратиться к врачу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу страховой компании «НОМАД Иншуранс».

Специалисты проанализировали данные по обращениям казахстанцев за медицинской помощью по полисам выезжающих за рубеж и обнаружили зависимость между знаком зодиаком застрахованного и шансом стать участником неприятного случая, в результате чего приходиться обращаться за медицинской помощью.

Отправляясь в путешествие за границу, казахстанцы оформляют полис медицинского страхования лиц, выезжающих за рубеж. В одних случаях туристы делают это по необходимости — когда страховка требуется для визы, а в других случаях — добровольно. Страхование путешествующих за границу позволяет избежать многих убытков, размер которых нередко достигает нескольких десятков тысяч тенге. Данный вид страхования является массовым, поэтому анализируя статистику обращений за медицинской помощью можно выяснить определенные закономерности.

Согласно данным, люди, рожденные под знаком Близнецов, чаще других получают травмы и обращаются за медицинской помощью за границей. На них приходиться 16% от общего числа обращений. В ходе проведения анализа было определено, что женщины, рожденные под знаком Близнецов, на 13% чаще получают травмы рук и ног. Кроме того, людям, рожденным под этим знаком, грозят кардиомиопатия и гипертония.

Для всех знаков зодиака наиболее распространенной причиной обращений во время нахождения заграницей являются острые заболевания верхних дыхательных путей и ЛОРорганов (бронхиты, отиты, синуситы). Во многом это связано с резкой сменой климата, чрезмерным пребыванием под работающим кондиционером и долгими водными процедурами в бассейнах, причем нередко при совсем не подходящей температуре воздуха. Однако именно люди (в особенности дети), рожденные под знаком зодиака Близнецов, чаще других страдали от вышеуказанных заболеваний.

На втором месте по количеству обращений находятся казахстанцы, рожденные под знаком Девы. На них приходилось 14% от общего числа обращений. Рожденные под знаком Девы реже обращались с травмами, но их чаще других беспокоят сердечно-сосудистые заболевания и конъюнктивиты. Кроме того, представители этого знака на 12% чаще других обращались за медицинской помощью в связи с укусами насекомых и аллергическими реакциями на них. Чаще всего обращения по этой причине были зарегистрированы в странах Юго-Восточной Азии. Кстати, эти данные совпадают с мнением профессора Николас Татонетти из Медицинского центра Колумбийского университета, который определил, что люди, рожденные в октябре, чаще других ходят по врачам.

Меньше всего травмам во время пребывания за границей были подвержены люди, рожденные под знаком Львов. На них приходилось всего 6% от общего числа обращений. Чаще представители данного знака обращались за медицинской помощью в связи с гастритами, отравлениями и колитами.