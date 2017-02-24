Казахстанский епископ упрекнул госслужащих за козыряние «корочками»

По мнению епископа Евангелическо-Лютеранской церкви Казахстана Юрия Новгородова, истоки коррупции кроются в самих госслужащих, передает ИА «NewTimes.kz».

Епископ Евангелическо-Лютеранской церкви Казахстана Юрий Новгородов отметил, что грешны и те, кто дают взятку, и те, кто ее принимают.

«Но я считаю, что очень важная роль в этом плане и за государственными служащими. Простите меня, наверное, многие из вас здесь государственные служащие, и я никого из вас не хочу обидеть. Я верю, что вы честные люди. Но давайте говорить честно. Очень многие люди понимают госслужбу как получение неких преференций, возможностей, которых нет у других. Для этого не надо никаких социологических исследований. Постойте на любом перекрестке, когда бедный сержант полиции останавливает машину, из окошка появляется красное удостоверение, под козырек, и человек поехал. Вот с ними гораздо легче бороться, мне кажется. Но это то, что лежит в истоках коррупции», — сказал представитель духовенства в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Вместе с тем епископ поддержал идею антикоррупционщиков, призвавших духовенство Казахстана формировать в обществе нулевую терпимость к коррупции.

«Коррупция - это онкологическое заболевание общества, которое изнутри внешне незаметно, но разъедает и сводит на нет многие усилия государства. Под государством я имею в виду не только госаппарат, а наше общество, нацию. Амбициозные задачи, которые ставятся, действительно зависят от того, насколько здоров этот организм. Мы в каждой проповеди учим детей противостоять коррупции», — заверил Новгородов.