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Водитель умер за рулём на трассе в Актюбинской области

24 февраля 2017, 18:12

Мужчина ехал на Актюбинское море.


19 февраля, на 14-м километре трассы Актобе–Алга, недалеко от Актюбинского моря автомобиль «Нива» стоял без движения прямо на дороге. 66-летний водитель не подавал признаков жизни, сообщили очевидцы. Об этом пишет «Диапазон».

На помощь водителю выехали «скорая», работники ДЧС и полиция, но мужчину спасти не удалось. Спасательную работу осложнил буран, приходилось расчищать дорогу машине скорой помощи, рассказали в пресс-службе ДЧС области.

– Вызов поступил от ДЧС в 13:40, но доехать прямо на место мы не могли. Пришлось вызывать МЧС, потому что дороги не было из-за бурана. Все произошло в степи, – говорит Дастан Неталиева, заместитель главного врача станции скорой помощи. – Мужчина 1951 года рождения умер в машине. Это была внезапная смерть по неизвестной причине.

Возможно, рыбаку стало плохо в машине, случился сердечный приступ. Причину установят после вскрытия.


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