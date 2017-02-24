Орхан Памук пишет книгу о начале XX века

Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук работает над историческим романом о начале XX века, что позволяет ему отвлечься от ежедневной политической повестки, рассказал он в интервью РИА Новости.

Памук — автор романов "Дом тишины", "Имя мне — Красный" и других. В прошлом году на русском языке вышли два его произведения — "Рыжеволосая Женщина" и "Мои странные мысли". Последний из них был отмечен жюри российской литературной премии "Ясная Поляна". Памук прибыл в Россию, чтобы принять участие в церемонии награждения.

"Я пишу книгу, действие которой развивается в 1900 году на вымышленном острове в Средиземном море. Он является провинцией Османской империи. Это исторический роман, поэтому я читаю много литературы о том времени. Я очень рад, что я погружаюсь в это произведение, потому что жизнь за пределами Стамбула, ежедневная политическая повестка, меня угнетают", — сказал Памук.

Автор добавил, что в романе будет не меньше пятисот страниц.

Фото © РИА Новости. Антон Денисов