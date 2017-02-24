Рабочая группа ознакомилась с работой по предупреждению паводков в ЮКО

Аким Махтааральского района Г. Исмаилов доложил о том, что все затопленные дворы домов полностью очищены. По его словам, затопления в основном произошли на хлопковых полях из-за поднятия грунтовых вод, проведения работ по смыву солончаков и неочищенных бесхозных каналов.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и начальник Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области Нурболат Дербисов в целях ознакомления с работами по предупреждению весенних паводков посетили некоторые районы. Рабочая группа в первую очередь выслушала отчет специально созданного штаба по ликвидации последствий затопления в Махтааральском районе. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу государственного языка и информации Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области.

Аким Махтааральского района Г. Исмаилов доложил о том, что все затопленные дворы домов полностью очищены. По его словам, затопления в основном произошли на хлопковых полях из-за поднятия грунтовых вод, проведения работ по смыву солончаков и неочищенных бесхозных каналов.

Руководитель региона дал поручения о предупреждении собственников каналов, которые не соблюдали меры паводковой безопасности, передать бесхозные каналы в государственную собственность, в частности в собственность учреждения «Казсушар» и провести работы по их очистке и приведению в порядок. Также, в целях регулирования подземных вод, он возложил обязанности по восстановлению рабочего состояния всех дренажных систем и обеспечению их обслуживания и правильного использования.





Рабочая группа произвела визуальный осмотр с воздуха Шардарьинского водохранилища, русло реки Сырдарья. На Коксарайском контррегуляторе с участием акимов городов Туркестан, Арысь, Шардаринского, Отырарского районов и отраслевых руководителей на уровне области было проведено выездное собрание. На собрании руководитель региона напомнил о постоянной готовности ответственных отраслевых специалистов к неожиданным паводковым водам.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям ЮКО Н. Дербисов рассказал о том, что на территории области берут свое начало три крупных реки Арыс, Келес, Бадам и 117 малых рек, все они, протекая между населенными пунктами, вливаются в реку Сырдарья межреспубликанского значения. «Карьерные работы по извлечению песка, камня становятся причиной возникновения наводнения на этих реках. В настоящее время из-за погрузочных работ гравия гусеничной техникой, производимой и днем, и ночью, с любого места озера, русла всех рек области изменились, дно осело на несколько метров, берега смыты. В результате ежегодно создается угроза для населенных пунктов вдоль реки, автодорогам и мостам, электросистеме высокого напряжения, посевным полям и другим объектам хозяйствования», - сказал Н. Дербисов.

В ходе собрания аким области внимательно выслушал состояние ситуации и поручил качественное выполнение соответствующих мероприятий по предупреждению возможных паводков в регионе. Кроме этого, аким области предложил подходящие пути для решения ежегодно повторяющегося вопроса.

«Весной во время обильных осадков возникает угроза наводнения. А летом затрудняемся в поисках воды для полей. Длина Сырдарьи в Южно-Казахстанской области составляет 375 км. Но основная часть плодородных земель лежит свободной. Если будет осуществлен специальный проект, то откроются дополнительные возможности для крестьян густонаселенных районов, которые способны вести сельское хозяйство. Этот проект непосредственно даст возможность предупредить ежегодное наводнение», - сказал Ж. Туймебаев, поручив заново подготовить и уточнить проект.



