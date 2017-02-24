В городе в США отменили работавший 40 лет запрет на танцы

Запрет был введен в городе Генриетта в 1970-х годах по инициативе прихожан местной церкви, которые пытались не допустить строительства бара с танцплощадкой

Жители городка Генриетта, расположенного в так называемом Библейском поясе в штате Оклахома, где сильно влияние протестантов, получили послабление от муниципалитета, сообщает ТАСС.

Мэру и его советникам потребовалось 5 минут обсуждения для того, чтобы отменить действовавший с 1970-х годов городской указ о запрете танцев в любой комнате или помещении ближе 150 метров от церкви или школы.

Это распоряжение было принято для того, чтобы не допустить строительства бара с танцевальным залом на центральной улице. Питейное заведение так и не было построено, а указ никто не отменял. Штраф за его нарушение был установлен в $25.

Задуматься над отменой давнего запрета городские власти заставила супруга местного юриста, решившая организовать у себя танцы по случаю Дня святого Валентина. Ее дом находился в пределах "запретной зоны" и прихожане местной церкви немедленно оповестили об этих планах городские власти. Однако, как сообщила местная газета Tulsa World, шеф городской полиции Стивен Норман заявил, что не намерен добиваться строгого выполнения давнего указа. "Если указ не исполняется, то он и не нужен", - заметила по этому поводу мэр Дженнифер Клэсон. Ее поддержали члены муниципалитета и под аплодисменты собравшихся на заседание горожан и крики "Мы хотим танцевать" запрет на танцы в Генриетте был отменен.