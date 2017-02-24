На Украине ввели понятие "человек неопределённого пола"
По данным СМИ, документ одобрен министром здравоохранения страны и уже проходит формальное утверждение.
Министерство здравоохранения Украины согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности. Об этом сообщают "Вести. Украина".
Документ, в котором помимо традиционного "мужского" и "женского" пола предусмотрен также "неопределённый", обнаружил журналист Орест Сохар.
Так, журналист сообщил, что Министерство здравоохранения Украины согласовывает сейчас Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи. В графе пол теперь будут предусмотрены три позиции: М / Ж / Н (нет).
По информации "Вестей", документ одобрен министром здравоохранения страны и уже проходит формальное утверждение.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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