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На Украине ввели понятие "человек неопределённого пола"

24 февраля 2017, 19:13

По данным СМИ, документ одобрен министром здравоохранения страны и уже проходит формальное утверждение.


Министерство здравоохранения Украины согласовывает внутри своей структуры документы, предусматривающие возможность трансгендерности. Об этом сообщают "Вести. Украина".

Документ, в котором помимо традиционного "мужского" и "женского" пола предусмотрен также "неопределённый", обнаружил журналист Орест Сохар.

Так, журналист сообщил, что Министерство здравоохранения Украины согласовывает сейчас Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи. В графе пол теперь будут предусмотрены три позиции: М / Ж / Н (нет).

По информации "Вестей", документ одобрен министром здравоохранения страны и уже проходит формальное утверждение.

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович


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