Денис Тен из-за падения стал девятым в короткой программе на Азиаде-2017

24 февраля 2017, 19:26

Другой казахстанец - Абзал Рахимгалиев - занял 14-е место.


Казахстанский фигурист Денис Тен занял девятое место в короткой программе на Азиаде-2017, передает корреспондент Vesti.kz.

Он набрал 72,98 балла. Такой низкий для себя показатель Тен получил из-за падения, случившегося в выступлении.

Еще один казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев стал 14-м, набрав 54,80 балла.


Победу же одержал китаец Джин Боянг - 92,86 балла. Вторым стал японец Уно Шома - 92,43, а на третьей строчке расположился еще один представитель Китая Ян Хан - 91,56.

Произвольная программа пройдет 26 февраля и начнется в 09:00 по времени Астаны.


Фото Данияра Майлыбаева


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