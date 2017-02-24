Денис Тен из-за падения стал девятым в короткой программе на Азиаде-2017

Казахстанский фигурист Денис Тен занял девятое место в короткой программе на Азиаде-2017, передает корреспондент Vesti.kz.

Он набрал 72,98 балла. Такой низкий для себя показатель Тен получил из-за падения, случившегося в выступлении.

Еще один казахстанский фигурист Абзал Рахимгалиев стал 14-м, набрав 54,80 балла.





Победу же одержал китаец Джин Боянг - 92,86 балла. Вторым стал японец Уно Шома - 92,43, а на третьей строчке расположился еще один представитель Китая Ян Хан - 91,56.

Произвольная программа пройдет 26 февраля и начнется в 09:00 по времени Астаны.





Фото Данияра Майлыбаева