В Саудовской Аравии разбился истребитель ВВС Иордании

Крушение потерпел истребитель, участвующий в военных операциях арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Пилот воздушного судна успешно катапультировался, его вернут на родину сегодня же при содействии саудовских ВВС.

Истребитель F-16 иорданских ВВС потерпел крушение на территории Саудовской Аравии, передает в пятницу агентство Петра со ссылкой на представителя армии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, крушение потерпел истребитель, участвующий в военных операциях арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Пилот воздушного судна успешно катапультировался, его вернут на родину сегодня же при содействии саудовских ВВС.

В Йемене продолжается вооруженный конфликт, где с одной стороны выступают повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", которые заняли столицу и часть армии, лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху, а с другой — войска изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади, которых на земле и с воздуха поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Авиация коалиции с 26 марта 2015 года наносит авиаудары в районах, контролируемых повстанцами.

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