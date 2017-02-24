«Барыс» проиграл «Трактору» со счетом 5:1 в серии плей-офф

Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

Челябинский "Трактор" победил астанинский "Барыс" со счетом 5:1 во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске, передает ТАСС.

В составе победителей голы на свой счет записали Алексей Кручинин (34-я минута), Александр Шаров (39), Артем Пеньковский (50), Максим Якуценя (52, 59). У астанчан отличился Мартен Сен-Пьер (40).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

Третья игра пройдет 26 февраля в Астане.

Фото © Александр Демьянчук/ТАСС