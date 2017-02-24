«Барыс» проиграл «Трактору» со счетом 5:1 в серии плей-офф
24 февраля 2017, 20:32
Счет в серии до четырех побед стал 1-1.
Челябинский "Трактор" победил астанинский "Барыс" со счетом 5:1 во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске, передает ТАСС.
В составе победителей голы на свой счет записали Алексей Кручинин (34-я минута), Александр Шаров (39), Артем Пеньковский (50), Максим Якуценя (52, 59). У астанчан отличился Мартен Сен-Пьер (40).
Счет в серии до четырех побед стал 1-1.
Третья игра пройдет 26 февраля в Астане.
Фото © Александр Демьянчук/ТАСС
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