Установлены личности двух погибших в Москве казахстанцев, сообщили в Посольстве РК в России. Об этом пишет МИА Казинформ.

«После появления в российских СМИ сообщения об обнаружении в автомобиле тел двух погибших граждан Казахстана сотрудники Консульской службы Посольства РК в РФ незамедлительно выехали в ОВД Дмитровского района г. Москва. Согласно информации правоохранительных органов, найденные тела принадлежат гражданам Республики Казахстан, уроженцам Мангистауской области Баркалову Алексею Руслановичу и Москалеву Виктору Николаевичу», - говорится в сообщении.

По предварительному заключению, причиной гибели стало отравление угарным газом. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Консульская служба Посольства РК в РФ держит данный вопрос на особом контроле. Родственникам погибших будет оказана необходимая консульско-правовая помощь.

Как сообщалось, тела двух казахстанцев нашли в автомобиле «Газель» в Дмитровском районе Москвы. Казахстанцы приехали на склад за товаром. Поиски начались после того, как обнаружилось, что они не забрали вовремя товар. Собеседник журналистов утверждал, что они отравились угарным газом.