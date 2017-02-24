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Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Костанае после отравления

24 февраля 2017, 20:45

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.


В прокуратуре Костанайской области сообщили о начале досудебного расследования по факту гибели ребенка после отравления неизвестным молочным продуктом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, 23 февраля 2017 года, в связи с публикацией в средствах массовой информации, УВД Костаная начато досудебное расследование по факту отравления малолетнего ребенка 2014 г.р. Обстоятельства отравления выясняются. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области»,- сообщил заместитель прокурора Костанайской области Адильхан Ерекешев.

Этот трагический случай вызвал широкий резонанс не только в Костанае, но и по всей стране. Напомним, 22 февраля начали разбираться со звуковым сообщением в мессенджере WhatsApp, в котором говорилось, что из-за отравления йогуртом в Костанае умерла 2-летняя девочка. В этот же день факт смерти подтвердили в городской больнице. 23 февраля "КН" направили официальный запрос с широким кругом вопросов в областное управление здравоохранения.


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