Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Костанае после отравления

В прокуратуре Костанайской области сообщили о начале досудебного расследования по факту гибели ребенка после отравления неизвестным молочным продуктом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, 23 февраля 2017 года, в связи с публикацией в средствах массовой информации, УВД Костаная начато досудебное расследование по факту отравления малолетнего ребенка 2014 г.р. Обстоятельства отравления выясняются. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области»,- сообщил заместитель прокурора Костанайской области Адильхан Ерекешев.

Этот трагический случай вызвал широкий резонанс не только в Костанае, но и по всей стране. Напомним, 22 февраля начали разбираться со звуковым сообщением в мессенджере WhatsApp, в котором говорилось, что из-за отравления йогуртом в Костанае умерла 2-летняя девочка. В этот же день факт смерти подтвердили в городской больнице. 23 февраля "КН" направили официальный запрос с широким кругом вопросов в областное управление здравоохранения.