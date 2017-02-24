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Новости за сегодня

Россия вернет Казахстану свыше 300 тысяч га земель

 

Российская Федерация вернет Казахстану более трехсот тысяч гектаров земель, которые использовала в качестве полигонов с середины 90-х годов прошлого столетия, сообщает телеканал «Астана».

Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты Мажилиса. Срок аренды подходит к концу, соответственно, полигон Эмба возвращается в собственность нашей страны.

Как заявил заместитель Министра обороны, для передачи полигона Казахстану, будет создана специальная комиссия. При этом Талгат Мухтаров отметил, что Казахстан не имеет претензий к российской стороне по исполнению обязательств.

«Вывод полигона из-под аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки и добычи полезных ископаемых. Результатом такого использования будут поступления доходов в республиканский бюджет из новых источников. Участки полигона могут быть использованы под строительство социально-значимых инфраструктурных проектов на территории Актюбинской области», - заявил заместитель Министра обороны Казахстана Талгат Мухтаров

Мухтаров пояснил, что ранее российская сторона уже передала Казахстану все движимое и недвижимое имущество, которое находилось на полигоне, в том числе 15 зданий из жилищно-казарменного фонда. Отмечу, срок соглашения об аренде испытательного полигона Эмба, действовавшее 22 года, истек первого января текущего года.

 

24 февраля 2017, 09:51
Источник, интернет-ресурс: Сайт телеканала Астана

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