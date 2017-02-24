В Алматы вынесли приговор разлившему ртуть в аэропорту пассажиру

Осужденный оказал содействие и активное участие в раскрытии правонарушений. С его помощью были установлены и задержаны другие участники совершенного правонарушения.

В Турксибском районном суде города Алматы оглашен приговор в отношении пассажира, пытавшегося перевести ртуть через аэропорт Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговором суда Е. признан виновным по ст. 286 ч.2 п.4 (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено), 301 ч. 3 п. 2 (незаконный оборот ядовитых веществ) УК РК.

Отмечается, что осужденный оказал содействие и активное участие в раскрытии правонарушений. С его помощью были установлены и задержаны другие участники совершенного правонарушения.

Обвиняемый вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, на иждивении имеет трех малолетних детей и престарелую мать, является единственным кормильцем семьи. Суд назначил 6 лет лишения свободы условно, с применением ст. 63 УК РК.

Напомним, что в октябре 2016 года при оформлении рейса «Эйр Астана» по маршруту Алматы-Тбилиси у пассажира во время личного досмотра была обнаружена емкость с подозрением на ртутьсодержащую жидкость. На требование об изъятии пассажир выбросил ее в урну, в результате чего произошел розлив жидкости. В связи с этим была произведена эвакуация пассажиров. Спустя 1,5 часа работа аэропорта была восстановлена. В результате ЧП было задержано шесть рейсов - три внутренних и три международных.