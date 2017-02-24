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В результате второго взрыва близ сирийского Эль-Баба погибли восемь человек

24 февраля 2017, 22:21

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль


По меньшей мере восемь человек погибли после того, как взрыв прогремел неподалеку от города Эль-Баб на северо-западе Сирии. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Jazeera, пишет ТАСС.

По его данным, взорвался заминированный автомобиль.

Ранее в пятницу террорист-смертник подорвался в автомобиле в пригороде Эль-Баба. Жертвами стали 60 человек. Нападение, как сообщали СМИ, было совершено против бойцов сирийской оппозиции.

Турецкая армия и "Сирийская свободная армия" (ССА) с декабря прошлого года сосредоточились на операции по зачистке Эль-Баба, который является одним из оплотов ИГ ("Исламское государство") в Сирии. В начале февраля город был полностью окружен, а боевые подразделения начали продвигаться к его центру.

Фото: twitter


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