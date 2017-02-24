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Назарбаева потребовала остановить рост цен в Казахстане на продукты и лекарства

24 февраля 2017, 22:28

Сенатор призвала чиновников к жесткому контролю ценообразования.


Дарига Назарбаева потребовала остановить рост цен на продукты и лекарства. Сегодня сенатор призвала чиновников взять под жесткий контроль ценообразование в стране и найти управу на перекупщиков, передает телеканал КТК.

По словам Назарбаевой, несмотря на внушительную финансовую поддержку аграрного сектора, цены на сельхозпродукцию только растут. А вот увеличить экспорт Минсельхоз так и не смог. Поэтому сенатор предлагает ввести ограничения на наценки перекупщиков, а затем контролировать, чтобы они соблюдали все условия. Эти функции рекомендовали возложить на Министерство нацэкономики.

Дарига Назарбаева, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК:

- Субсидирование сельского хозяйства растет. Совершенствование принципов субсидирования также регулярно проводится. Тем не менее те деньги, которые вливаются в сельское хозяйство, никак не отражаются и не влияют на снижение цен на продукты питания. То же самое можно сказать и о фармацевтической отрасли.

Фото с сайта caravan.kz


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