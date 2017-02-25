В Алматы водитель, пожертвовав своей машиной, сохранил жизнь детям
Пассажирку таксиста, который спас, возможно, не одну жизнь, с подозрением на перелом ребра госпитализировала неотложка.
В автомобиле нарушительницы, который только чудом объехал мужчина, находилось четверо детей, передает корреспондент patrul.kz.
По словам очевидцев, ДТП спровоцировала женщина - водитель автомашины Audi. Следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, женщина решила повернуть налево. Чуть притормозив, она не заметила никаких помех и продолжила маневр. Ехавшую по всем правилам автомашину Toyota она увидела в последний момент. Водитель Toyota с трудом вывернул машину в сторону и избежал удара.
«Я подвозил клиента и ехал по Рыскулова со скоростью 80 километров в час. И тут эта Audi. Я только заметил, что в машине и спереди, и сзади сидят дети. Я понимал, что если будет удар, то я их убью. Поэтому и вывернул в сторону», - рассказал водитель Toyota.
С трудом избежав столкновения, иномарка вылетела на разделительный газон и остановилась, повиснув на бордюре. Виновница чрезвычайной ситуации уехала с места происшествия как ни в чем не бывало.
Однако через некоторое время она все же вернулась. У школы, куда женщина везла детей, автомашину нарушительницы увидели очевидцы происшествия. Они рассказали автоледи, что та спровоцировала аварию, и заставили вернуться на перекресток.
Своей вины женщина не отрицала, а в оправдание сказала только, что поздно заметила вторую иномарку. Инспекторов полиции оба водителя дожидались вместе.
Пассажирку таксиста, который спас, возможно, не одну жизнь, с подозрением на перелом ребра госпитализировала неотложка.
Фото с сайта patrul.kz
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