Жительницу Актюбинской области подозревают в убийстве семилетнего мальчика

В редакцию «Диапазона» обратился 53-летний житель Айтекебийского района Асылбек Култанов. Его супругу подозревают в убийстве 7-летнего Саяна Жаксылыка.

28 апреля ребенка нашли задушенным во дворе у своего дяди. Саян пропал за день до этого по дороге в школу. Его искали всем селом, тело обнаружили через сутки, его подбросили во двор дяди.

Со дня страшного преступления прошло 10 месяцев. Убийцу ребенка не нашли до сих пор. Небольшой Милы, где всего 40 дворов разделился теперь на два лагеря.

«Подозреваемых 5-6 человек. Все односельчане. В их числе и моя жена, - рассказывает Асылбек Култанов. Она родственница матери Саяна. Его отец – мой курдас (ровесник с каз.) . Теперь мы как враги. Старшего сына, он студент, родные Саяна обзывают сыном кровопийцы. Жену без конца вызывают на допросы в полицию, заставляют признаться в преступлении. Но если она не совершала этого? Уже все проверили, доказательств нет. Нас будут до конца жизни преследовать? Жене Гульжамал Искаковой 50 лет. Она окончила училище, по специальности культработник, но в поселке работы нет, она домохозяйка, воспитывает детей. У нас 4 детей. Старшая учится в Туркестане, младшие школьники учатся в 9,8, 6 классах».

«27 апреля, когда пропал Саян, я пас овец, - вспоминает Асылбек. – Отец погибшего ребенка сам позвонил мне, и сообщил, что случилось. Я пригнал отару и до 3 ночи со всеми сельчанами искал ребенка. На следующий день его нашли во дворе у нагашы (родственников по материнской линии. - с каз.). Через неделю с собаками, понятыми, полицейские пришли к нам домой, начали обыск. Все перевернули, подняли полы в доме, туалет верх дном перевернули, даже колодец осушили, но ничего не нашли. У нас взяли кровь, отпечатки пальцев. Меня с женой забрали в РОВД, допрашивали отдельно. Проверяли на детекторе лжи. Жену подозревают в убийстве, меня в укрывательстве. Но жена в тот день была дома. В 10 часов дети уходят на подготовку в школу, она управилась по хозяйству, и готовила им завтрак. Жену подозревают, потому что кто-то из школьников сказал, что видел, как Саян проходил возле нашего дома. То якобы он был в светлой рубашке, то в джемпере. Вот уже 9 месяцев нам нет покоя. Аким недавно давал отчет, задали вопрос об этом убийстве, полицейские сразу к нам. Вызвали жену, продержали 2 часа. Давят психологически. Признавайся и все. 18 февраля устроили очередной допрос. У нас что, нет законов? Нам пришлось нанять адвоката. Жену обвиняют в убийстве, я якобы помогал укрыть труп. Говорят, и тебя закроем, 4 детей отправим в детский дом.

- Какие у вас отношения с семьей убитого ребенка?

- Отношения были обычные. Но теперь они обвиняют нас. Полицейские говорят: вы ссорились из- за очереди, кому пасти овец. В поселке общее стадо, все по очереди пасут овец. Да, отец Саяна пригнал своих овец в стадо, я сказал, возьму потом. Он все равно добавил, и я пас. Ну, покричали друг на друга. Это же маленький аул. Бывает, но люди общаются дальше.

Когда ребенка нашли, мы с женой ходили выражать соболезнования, были на садака. Я сочувствую этой семье. Это страшное горе - потерять ребенка, но пусть найдут реальных виновных. Полицейским после пропажи Саяна надо было в каждом дворе поставить дежурных. Тогда бы убийц нашли.

- Ваши дети играли вместе?

- Нет, убитый Саян был долгожданным ребенком в семье, домашним. Особо его никуда не отпускали.

Асылбек Култанов 24 февраля обратился в областную прокуратуру.

- В декабре жена пролежала в больнице после допроса в ДВД. Дети, как видят полицейских, пугаются, - говорит он.

- Почему в Актобе ваша супруга не приехала сама?

- Дома дети. Печку надо топить, коров доить. Поэтому я приехал сам, написал заявление областному прокурору.

Фото с сайта diapazon.kz