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14-летнего жителя Аркалыка обвиняют в изнасиловании и жестоком убийстве женщины

25 февраля 2017, 01:56

Судебное заседание состоится в ближайшее время.


В суде Костаная рассмотрят изнасилование и жестокое убийство женщины. Судом обвиняются двое, один из которых 14-летний подросток, сообщает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

По материалам суда двоюродные братья 14 и 24 лет, задумав совершить изнасилование, ходили по улицам Аркалыка в поисках жертвы. Встретив еще одного несовершеннолетнего, втроем около семи часов вечера 15 сентября 2016 года обнаружили спящую на трубах теплотрассы женщину 1963 года рождения, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения.

«Жертву затащили через окно в подвальное помещение дома, где несовершеннолетнего Д. поставили возле окна, чтобы он предупредил их в случае появления прохожих. Жестоко избивая ногами, обутыми в обувь, обвиняемые связали потерпевшей руки и ноги капроновой веревкой, а рот обмотали скотчем. С целью скрыть следы избиения и изнасилования, 14-летний М., взяв в руки нож, перерезал горло потерпевшей. От полученного тяжкого телесного повреждения потерпевшая скончалась на месте», — сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

По данным следствия, с целью сокрытия трупа, тело потерпевшей положили на матрац, находящийся в подвальном помещении, и совершили поджог, который был в дальнейшем локализован прибывшим нарядом пожарной части.

Судебное заседание состоится в ближайшее время.

Фото с сайта vz.ua


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