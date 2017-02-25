Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым анимационным фильмом

Эта новость стала сенсацией, поскольку в 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры.

Известный японский мультипликатор Хаяо Миядзаки собирается снять новый полнометражный анимационный фильм.

«Он изо всех сил трудится сейчас в Токио», — рассказал продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки на одном из мероприятий в Лос-Анджелесе (США).

По словам Судзуки, Миядзаки уже показывал ему наброски нового аниме.

Эта новость стала сенсацией, поскольку в 2013 году Миядзаки объявил о завершении карьеры. «Моя эпоха в анимации завершена», — сказал он на пресс- конференции в Токио.

Его слова подтвердил президент Ghibli Кодзи Хосино в том же году. На 70-м кинофестивале в Венеции, где была представлена последняя работа Миядзаки «Ветер крепчает», Хосино сказал, что Миядзаки больше не будет снимать полнометражные фильмы.

А летом 2014 года студия Ghibli, которая была основана Хаяо Миядзаки в 1985 году, объявила о приостановке работы. Наиболее известные работы студии — «Навсикая из Долины ветров», «Небесный замок Лапута», «Могила светлячков», «Унесенные призраками» (получил в 2002 году «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм), «Ходячий замок Хаула».

Тем не менее, летом 2015 года стало известно, что мультипликатор в течение трех лет выпустит анимационную короткометражку на основе компьютерной графики. Она посвящена истории гусеницы по имени Боро, которая живет в городе и перебирается с одного дерева на другое.

Источник – Росбалт, фото - Стоп-кадр из анимационного фильма «Навсикая из Долины ветров»