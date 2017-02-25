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Спецслужбы Германии обвинили в слежке за иностранными журналистами

25 февраля 2017, 01:22

Среди объектов слежки были сотрудники BBC в Афганистане и Лондоне, работники New York Times в Афганистане, а также сотрудники Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.


Немецкие спецслужбы на протяжении почти 20 лет вели слежку за журналистами международных изданий в разных странах мира. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на газету Spiegel.

По информации издания, разведка BND с 1999 года отслеживала не менее 50 телефонных номеров, адресов электронной почты и факсов, которые использовали сотрудники международных изданий. Среди объектов слежки были сотрудники BBC в Афганистане и Лондоне, работники New York Times в Афганистане, а также сотрудники Reuters в Афганистане, Пакистане и Нигерии.

Недовольство действиями разведслужбы высказала организация «Репортеры без границ», назвав это «возмутительной атакой на свободу слова».

В мае 2015 года правительство ФРГ заявило, что БНД сократила передачу данных интернет-перехвата Агентству национальной безопасности США. Причиной стало появление информации о том, что объектами слежки были в том числе концерн Airbus и президент Франции.

Фото © СС0


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