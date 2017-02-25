Актюбинские террористы снялись в новых видео

Асхат Рахметов просит у матери прощения, Арсен Танатаров советуют не доверять слепо видео в Интернете и не поддаваться эмоциям.

В Сети появились два новых фильма, в которых снялись приговоренные к пожизненному лишению свободы Алибек Акпанбетов, Куанышбаев Бакыт, Асхат Рахметов и Арсен Танатаров. Они участвовали в теракте 5 июня в Актобе, пишет Times.kz

Асхат Рахметов объясняет, что слепо верил видеороликам в Интернете и не задумывался, истину говорят или нет.

- Я хотел бы посоветовать в первую очередь слушать отца или мать, они плохого не пожелают, - говорит Асхат Раметов. - Они будут думать о тебе, чтобы ты стал человеком. Как-никак родная кровь и переживают за тебя. А мы торопимся и начинаем образовываться с улицы. А мы начинаем отрицать, делать поспешные выводы и брать информацию с улицы. Цените родителей, пока они живы, слушайтесь.

Асхат Рахметов сожалеет, что ничем не может помочь своей матери.

- Сейчас у нее преклонный возраст, свыше 50 лет, - говорит осужденный. - Я уже должен заботиться о ней. Только начали дом поднимать, не достроили, конечно. Я должен был помогать достраивать дом. Она меня до 28 лет кормила, растила, одевала, дала среднее образование и неполное высшее. Она все делала, что могла. Нет бы в ответ мне делать все. Мне стыдно, конечно, и неудобно. Нужно ценить и заботиться о родителях.

Арсен Танатаров считает, что в Интернете брать знания опасно.

- В нашем Казахстане все нормально, - говорит Танатаров. - Нужно ценить то, что сейчас есть. Надеюсь, мои слова кто-то услышит и поймет. Я хочу, чтобы в дальнейшем молодые и немолодые не поддавались эмоциям. Другие могут использовать нашу эмоциональность. В итоге ты потеряешь родных, близких и останешься один.

Арсен Танатаров заявил, что они выступают по собственному желанию.