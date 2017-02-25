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В Австралии мальчик выжил после укуса самого ядовитого паука в мире

25 февраля 2017, 01:08

Найденного на месте лейкопаутинного паука отправили в Австралийский парк рептилий, где из него удалят весь яд.


В Австралии медикам удалось спасти ребенка после укуса сиднейского лейкопаутинного паука, которого считают самым ядовитым в мире, сообщает BBC.

Инцидент произошел в городке Беркли Вейл на юго-востоке страны. Десятилетний Мэтью Митчел помогал своему отцу наводить порядок в сарае, когда внезапно ощутил боль в пальце. Вскоре у мальчика начались конвульсии, а изо рта пошла пена.

Отец немедленно доставил ребенка в местный госпиталь, где ребенку сделали 12 инъекций противоядия. Допустимая доза антидота, по словам журналистов, была превышена в три раза.

Найденного на месте лейкопаутинного паука отправили в Австралийский парк рептилий, где из него удалят весь яд.

Директор парка заявил, что Мэтью "повезло настолько сильно, насколько себе вообще можно представить".

Фото © REUTERS/ Kai Pfaffenbach


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