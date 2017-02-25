Трамп подписал указ о проведении регулятивной реформы
Трамп посетовал, что "чрезмерные регулятивные нормы убивают рабочие места в США и заставляют компании переводить производство за рубеж".
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу исполнительный указ, касающийся проведения регулятивной реформы, передает РИА Новости.
"Этот указ предписывает всем ведомствам создать рабочие группы по реализации регулятивной реформы", — сказал глава государства в Белом доме, подписывая указ.
По его словам, которые транслировал телеканал CNN, в задачу этих групп будет входить "изучение всех процедур, необходимых для создания рабочих мест, а также упрощение существующих нормативов".
Трамп посетовал, что "чрезмерные регулятивные нормы убивают рабочие места в США и заставляют компании переводить производство за рубеж".
Фото © REUTERS/ Kevin Lamarque
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