Трамп подписал указ о проведении регулятивной реформы

Трамп посетовал, что "чрезмерные регулятивные нормы убивают рабочие места в США и заставляют компании переводить производство за рубеж".

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу исполнительный указ, касающийся проведения регулятивной реформы, передает РИА Новости.

"Этот указ предписывает всем ведомствам создать рабочие группы по реализации регулятивной реформы", — сказал глава государства в Белом доме, подписывая указ.

По его словам, которые транслировал телеканал CNN, в задачу этих групп будет входить "изучение всех процедур, необходимых для создания рабочих мест, а также упрощение существующих нормативов".

Трамп посетовал, что "чрезмерные регулятивные нормы убивают рабочие места в США и заставляют компании переводить производство за рубеж".

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