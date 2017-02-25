Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных
Исследователи указывают на очевидную прямую зависимость между частотой орального секса, количеством испытываемых оргазмов и степенью удовлетворенности гетеросексуальных женщин, лесбиянок, бисексуальных женщин, а также гомосексуальных и бисексуальных мужчин.
Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм значительно реже, нежели лесбиянки, геи или гетеросексуальные мужчины. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, предпринятого группой американских ученых из Индианского , Чэпменского и Клермонтского университетов, пишет ВВС.
В исследовании приняли участие 52600 жителей США. Ученые пытались выяснить, насколько часто испытывают оргазм представители каждой из представленных групп, в зависимости от пола и сексуальной ориентации.
Выяснилось, что оргазм регулярно испытывают:
65% гетеросексуальных женщин
66% бисексуальных женщин
86% лесбиянок
88% бисексуальных мужчин
89% мужчин-гомосексуалов
95% гетеросексуальных мужчин
"Многие гетеросексуальные женщины могли бы испытывать оргазм значительно чаще", - отмечают ученые.
В числе рекомендуемых ими техник, призванных разнообразить половую жизнь гетеросексуальных женщин - оральные ласки и мануальная стимуляция половых органов.
Исследователи указывают на очевидную прямую зависимость между частотой орального секса, количеством испытываемых оргазмов и степенью удовлетворенности гетеросексуальных женщин, лесбиянок, бисексуальных женщин, а также гомосексуальных и бисексуальных мужчин.
Единственная группа, у которой такая корреляция отсутствует - гетеросексуальные мужчины.
По мнению ученых, серьезные различия в частоте оргазмов, испытываемых гетеросексуальными мужчинами и женщинами, могут иметь объяснение как с социальной, так и эволюционной точки зрения.
К примеру, в ряде культур для женщин до сих пор считается позором публично выражать свои сексуальные желания, тогда как некоторые мужчины убеждены, что их партнерша может испытать оргазм лишь в результате традиционного секса с пенетрацией.
Что касается эволюционной перспективы, то, как предполагают ученые, изначально мужской и женский оргазм преследуют разные цели.
Самое важное в мужском оргазме - эякуляция и продолжение рода, тогда как оргазм женщины "помогает установить долговременную связь с романтическим партнером".
Полностью результаты исследования американских ученых были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behaviour.
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