Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Осадки, метель и ветреная погода ожидаются в Казахстане 25 февраля

25 февраля 2017, 06:00

В ряде областей местами ожидается туман и гололед.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Жамбылской областях местами – туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23, порывы 28 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях - местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской областях – местами туман, в Кызылординской местами ожидается гололед.

В Алматы днем 6°, преимущественно ясно.

В Астане днем -2°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото:

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...