Осадки, метель и ветреная погода ожидаются в Казахстане 25 февраля
25 февраля 2017, 06:00
В ряде областей местами ожидается туман и гололед.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Жамбылской областях местами – туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23, порывы 28 м/с.
В Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях - местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской областях – местами туман, в Кызылординской местами ожидается гололед.
В Алматы днем 6°, преимущественно ясно.
В Астане днем -2°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
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