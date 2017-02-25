СМИ обеспокоились затворничеством дяди Ким Чен Ына в Праге

Существует вероятность, что 63-летнему Ким Пхен Илю грозит такая же опасность, как и убитому несколько дней назад в Малайзии брату лидера КНДР Ким Чен Наму.

Посол КНДР в Чехии Ким Пхен Иль, приходящийся дядей нынешнему северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, практически не показывается на публике, появились спекуляции о том, что его жизнь может находиться под угрозой . Об этом написал в пятницу вечером пражский портал Novinky, ссылаясь, в том числе, и на южнокорейские СМИ, передает . Об этом написал в пятницу вечером пражский портал Novinky, ссылаясь, в том числе, и на южнокорейские СМИ, передает РИА Новости





"Из аккредитованных в Праге зарубежных послов мало кто может похвастаться тем, что видел своего северокорейского коллегу. Судя по всему, Ким Пхен Иль стремится быть неприметным, не делать ничего более, чем перемещаться между своей резиденцией и зданием посольства", — цитирует портал одного из южнокорейских дипломатов.





В Прагу Ким Пхен Иль, являющийся младшим сыном основателя и вечного вождя КНДР Ким Ир Сена и дядей нынешнего лидера этой страны Ким Чен Ына, прибыл в самом начале 2015 года из Польши, где проработал 17 лет послом Северной Кореи. В конце января того же года Ким Пхен Иль был принят чешским президентом Милошем Земаном и вручил ему свою верительную грамоту.





"После этого между господином президентом и господином послом состоялся приблизительно 15-минутный разговор, который носил традиционный для таких случаев частный характер", — сообщил после встречи РИА Новости пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.





После этого Ким Пхен Иль абсолютно исчез из поля зрения чешских СМИ. Лишь 7 февраля 2017 года сайт пражского журнала Týden со ссылкой на южнокорейскую газету Čoson ilbo сообщил о том, что в посольство КНДР в Праге назначен высокопоставленный сотрудник северокорейского министерства госбезопасности, главной обязанностью которого является присматривать за "дядей Кимом".





Пражский портал Novinky цитирует интернет-издание Hong Kong 01, которое во вторник написало, что, возможно, 63-летнему Ким Пхен Илю грозит такая же опасность, как и убитому несколько дней назад в Малайзии брату лидера КНДР Ким Чен Наму, отсюда истекают и максимальные меры предосторожности со стороны посла Северной Кореи в Праге.





По словам одного из работающих в Праге южнокорейских дипломатов, фамилию которого портал Novinky не сообщает, "чешское правительство внимательно следит за ситуацией вокруг посла КНДР, прежде всего, за тем, куда он направляется и кто вблизи него находится".





Александр Куранов.



