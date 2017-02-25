Латвия получила ноту от ОАЭ после досмотра посла в аэропорту Риги
25 февраля 2017, 06:43
Когда посол прибыла в Ригу, работники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.
Латвийский МИД получил от ОАЭ ноту из-за проявления неуважения к новому послу Ханане Халфане Обайде Али аль-Мадани. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Латвии, передает РИА Новости.
Речь в документе идет об инциденте в Рижском аэропорту. Как утверждается в ноте, когда посол прибыла в Ригу, работники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.
"Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии", — отмечается в документе.
Посольство Объедиенных Арабских Эмиратов в Риге открылось 9 февраля. Глава латвийского МИД отмечал, что это будет способствовать сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.
Фото: gorod.lv.
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