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Латвия получила ноту от ОАЭ после досмотра посла в аэропорту Риги

25 февраля 2017, 06:43

Когда посол прибыла в Ригу, работники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.


Латвийский МИД получил от ОАЭ ноту из-за проявления неуважения к новому послу Ханане Халфане Обайде Али аль-Мадани. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Латвии, передает РИА Новости.

Речь в документе идет об инциденте в Рижском аэропорту. Как утверждается в ноте, когда посол прибыла в Ригу, работники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.

"Посол указала, что может сделать это только в присутствии женщин и "без лишних глаз". Сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии", — отмечается в документе.

Посольство Объедиенных Арабских Эмиратов в Риге открылось 9 февраля. Глава латвийского МИД отмечал, что это будет способствовать сотрудничеству между государствами, а также привлечению инвестиций.

Фото: gorod.lv.

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