В Махачкале таксист бесплатно развозит студентов, ответивших на три вопроса

В Махачкале таксист-энтузиаст устраивает для студентов собственное шоу "Такси" со своими правилами, сообщает " сообщает " КМВ Новости ".





Зовут инициативного таксиста Ибрагим Расулов. Когда к нему садятся студенты в автомобиль, он им предлагает сыграть в игру: водитель задает студентам три вопроса, и если они отвечают правильно, то не оплачивают проезд. Вопросы состоят из курса истории, биологии и различных гуманитарных наук.





Выходец из Дахадаевского района Ибрагим Расулов работает в фирме "Анжи". Руководителю фирмы такая идея работника очень понравилась, поэтому в ближайшее время они планируют установить в машине камеру и запустить передачу на Youtube.





Студенты, которым посчастливилось попасть в такси Расулова, отзываются о нем положительно и отмечают его эрудированность.





"Мы тоже садились к нему с девочками. Такой хороший, добрый. Тоже задавал вопросы про наших поэтов. И хотя мы не на все ответили, но довез всё равно бесплатно", — отмечают пассажирки.





Остальные студенты, которые еще не встретились с находчивым таксистом, с нетерпением ожидают, когда именно он приедет за ними, который подает всей молодежи хороший пример и мотивирует лучше учиться.



