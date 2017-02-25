В Махачкале таксист бесплатно развозит студентов, ответивших на три вопроса
25 февраля 2017, 06:48
Вопросы состоят из курса истории, биологии и различных гуманитарных наук.
В Махачкале таксист-энтузиаст устраивает для студентов собственное шоу "Такси" со своими правилами, сообщает "КМВ Новости".
Зовут инициативного таксиста Ибрагим Расулов. Когда к нему садятся студенты в автомобиль, он им предлагает сыграть в игру: водитель задает студентам три вопроса, и если они отвечают правильно, то не оплачивают проезд. Вопросы состоят из курса истории, биологии и различных гуманитарных наук.
Выходец из Дахадаевского района Ибрагим Расулов работает в фирме "Анжи". Руководителю фирмы такая идея работника очень понравилась, поэтому в ближайшее время они планируют установить в машине камеру и запустить передачу на Youtube.
Студенты, которым посчастливилось попасть в такси Расулова, отзываются о нем положительно и отмечают его эрудированность.
"Мы тоже садились к нему с девочками. Такой хороший, добрый. Тоже задавал вопросы про наших поэтов. И хотя мы не на все ответили, но довез всё равно бесплатно", — отмечают пассажирки.
Остальные студенты, которые еще не встретились с находчивым таксистом, с нетерпением ожидают, когда именно он приедет за ними, который подает всей молодежи хороший пример и мотивирует лучше учиться.
Фото: news-kmv.ru.
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